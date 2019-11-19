Wikipedia'nın kurucu ortağından 'Facebook'a rakip' platform: WT: Social

Wikipedia'nın kurucu ortağı Jimmy Wales, üyelerin bağışlarıyla ayakta duracak yeni bir sosyal medya platformu kurdu: WT: Social.

Wales, platformun şimdiden 160 binden fazla kullanıcısı olduğunu söyledi.

Facebook'a rakip görülen yeni platform 'kullanıcı verilerini satmayacağını ve reklamlar yerine kullanıcıların bağışlarıyla ayakta kalmaya çalışacağını' söyledi.

Platforma üye olmak isteyenler önce bekleme listesine alınacak ve kendilerinden başka kullanıcıları davet etmeleri istenecek. Veyahut, kullanıcı olmak isteyenler ücretli üyelik seçeneğini tercih edebilecek.

We: Social, 'haber odaklı' bir platform olduğunu ve üyelerin 'yanıltıcı' başlıkları değiştirebileceklerini ifade etti.

Kullanıcılar kendi ağlarındaki üyelerin paylaştığı makaleleri görebilecek. Önce en üstte en yeni makale, daha sonra ilgi alanlarına göre ayarlanan algoritma ile altlara doğru diğer makaleler görülecek.

Üyelik İngiltere'de aylık 10 sterlin, yıllık 80 sterlin. Avrupa'da aylık 12 euro, yıllık 90 euro, ABD'de ise aylık 13 dolar, yıllık 100 dolar.

Wikipedia'ya Türkiye'de hala erişim engeli var.

WT: Social'ın tanıtım mesajında şu ifadeler var:

"Kendi seçimlerinizi yapabilmenizi, kendi istediğiniz içerikleri tercih edebilmenizi, yanıltıcı başlıkları doğrudan değiştirebilmenizi veya paylaşımlardaki sorunları bildirmenizi sağlayacağız."

Jimmy Wales, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, büyük sosyal ağların tercih ettiği 'reklamla yürütülen iş modellerinin' sorunlu olduğunu söyledi.

Wales bu modelle 'en çok kazananın, en düşük kaliteli içerik sunanlar' olduğunu belirtti.

Wales, 2017 yılında da sahte haberlerle mücadele için bağışlarla yürütülen Wikitribune adlı haber platformunu kurmuştu.

Ama platform Ekim 2018'de, profesyonel gazetecilerden oluşan ekibini dağıtmak durumunda kaldı.

WT: Social, Wikipedia'dan ayrı bir oluşum.

Sosyal medya danışmanı Zoe Cairns, platformun dev rakiplerine karşı ayakta durabilmesi için kısa sürede rakamlarını artırması gerektiğini söylüyor.

Cairns, "Çok fazla para akıtılmalı. İnsanlar sosyal medyanın ücretsiz olmasına çok alışkın. Şirketler bunun için para ödeyebilir ama insanlar haberlere parmaklarının ucuyla ücretsiz erişmeye alışık" dedi.