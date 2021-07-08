Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Barty'nin rakibi Pliskova oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Çek Karolina Pliskova, finale yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final maçında, 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile 8 numaralı seribaşı Pliskova karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez yarı final oynayan iki tenisçinin mücadelesinde rakibini 5-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden 29 yaşındaki Pliskova, final biletini aldı.

Çek tenisçi, 10 Temmuz Cumartesi günü oynanacak finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak.

Barty, kariyerinde ilk grand slam finaline 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Pliskova ise 2016 ABD Açık'ta final oynamış ancak Alman Angelique Kerber'e 2-1 mağlup olmuştu.