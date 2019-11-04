Son Dakika Haberleri: Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek
Son Dakika Spor Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

Wolfsberger-Başakşehir maçını Scharer yönetecek, System.String[]

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger ile oynayacağı maçta İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Medipol Başakşehir'in deplasmanda Wolfsberger ile karşılaşacağı müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. 7 Kasım Perşembe günü Liebenauer Stadyumu'nda 23.00'de başlayacak mücadelede Scharer'in yardımcılıklarını Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fedayi San olacak. - İSTANBUL

Futbol Federasyonu, Başakşehir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:57 Kaynak: İHA
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