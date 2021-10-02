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Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi

02.10.2021 10:18
Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi, System.String[]

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 8'inci dönem girişimleri mezun oldu.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 8'inci dönem girişimleri mezun oldu. Online olarak gerçekleştirilen ve Workup YouTube hesabından canlı olarak yayınlanan Demo Day etkinliği; İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açılış konuşmasının ardından Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen ve Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur'un Yekta Kopan ile sohbetiyle devam etti. Etkinlikte ayrıca mezun olan 7 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını paylaştı.

2017 yılından bu yana kesintisiz şekilde sürdürülen Workup Girişimcilik Programı'na yapılan toplam başvuru sayısı, 8'inci dönem için yapılan 600 başvuru ile 13 bine ulaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen ve 107 girişimin kabul edildiği programdan 8'inci dönem ile  toplamda 81 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 30 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 7,2 milyon dolar yatırım aldı.

"GİRİŞİMCİLERİN DESTEKLENMESİ BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAR"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, girişimlerin büyümesiyle yarattığı istihdam ile ülke büyümesi arasında ciddi bir pozitif korelasyon bulunduğunu, dolayısıyla girişimcilerin desteklenmesiyle ülke büyümesinin desteklenmiş olduğunu söyledi. Aran, Workup Programı'nın, bankanın girişimcilik alanındaki faaliyetlerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu, bu alandaki desteği aldıkları yeni inisiyatiflerle sürekli genişlettiklerini vurguladı.

Hakan Aran; potansiyel vaat eden erken aşama girişimlere sermaye desteği sağladıkları Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, girişimlerin kullanımına açtıkları API portalinin, yenilikçi fikirlerden yeni girişimler yaratan Softtech Ventures'ın, ödeme sistemi değer önerilerini çeşitlendirmek adına bir fintech girişimi olan Moka Ödeme Kuruluşu'nu satın almalarının, e-ticaret alanındaki yetkinliklerini yeni bir ekosisteme dönüştürmek amacıyla kurdukları Pazarama platformunun Bankanın girişimcilik yolculuğunun dönüm noktaları olduğunu ifade etti.

"GİRİŞİMCİLİK ŞUBEMİZİ BU YIL HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet modeli ile geleneksel banka şubesinden ayrışıp, sadece startup'lara ve girişimcilik ekosistemine hizmet verecek Girişimcilik Şubesini bu yıl hayata geçireceklerini belirten Aran, "Tarım, finans ve teknolojiyi buluşturan platform olma vizyonumuz dahilinde sadece tarım odaklı teknoloji girişimlerini desteklemek ve ülkemizde tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek üzere Workup çatısı altında WorkupAgri tarım girişimciliği programını da başlattık. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve etki yatırımcılığı odağında, girişimcileri daha fazla desteklemek üzere ekosistemdeki güçlü paydaşlarımızdan Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi ile yeni ve güçlü bir platformu hayata geçirmek üzere güç birliği yapıyoruz" dedi.

"KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK FİKİRLERİNDEN BİRKAÇINI BU YIL BİTMEDEN HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bu yılın ocak ayında Workup'ın 6'ncı dönem mezunlarından Mindsite'a yaptığı 1,9 milyon lira tutarındaki yatırım ve temmuz ayında yine Workup mezunu portföy şirketi PCI Checklist'e yaptığı devam yatırımı ile birlikte yatırım yaptığı girişimlerin sayısının 5'e, toplam yatırım tutarının 3,13 milyon dolara ulaştığını aktaran Aran, şöyle devam etti:

"Girişimciliğin sadece startup kurucularına has bir düşünce yapısı olmadığına inanıyoruz. Bu kapsamda bankamız çalışanlarının girişimci gibi hareket etme yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yenilikçi iş fikirlerinin ortaya çıkmasının teşvik edilmesi amacıyla Kurum İçi Girişimcilik Programımızı başlattık. Kurum içi girişimcilik programı kapsamında çalışanlarımızın ilettiği birbirinden kıymetli fikirlerden birkaçını, bu yıl bitmeden Banka ürün gamı içerisinde ya da dışarıda kendi ayakları üzerinde duracak şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz."

WORKUP 8. DÖNEM MEZUNLARI

7 girişimin isimleri ve detayları şöyle:

"The Academys: Espor sektöründe kariyer yapmak isteyenlere birçok alanda eğitimler veren ve turnuvalar, etkinliklerle markaların espor entegrasyonunu sağlayan girişimdir.

"Beklemesen: Self-service hizmet veren kahve satıcılarında, müşterilerin zamandan tasarruf edebilmesi için siparişlerini önceden oluşturup, ödemelerini sağladıkları; sonrasında müşterinin siparişini kendisinin teslim aldığı bir pazaryeri platformudur.

"Ecording: Kendi geliştirdikleri insansız hava araçları ile insanların ulaşamadığı, ağaçlandırılması gereken alanlara tohum topu atışları yaparak küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişimdir.

"Efilli: Web siteleri tarafından kullanılan çerezlerle ilgili izinlerin kolay ve anlaşılır bir şekilde toplanmasını sağlayan çerez yönetimi platformudur.

"Finfree: Yatırımcıların yalın bir yatırım deneyimi ile Türkiye ve Amerika borsalarında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilmesini amaçlayan; eğitim, temel analiz ve portföy takibi araçları ile zengileştirilmiş yeni nesil mobil yatırım platformudur.

"Livad: LIVAD, geliştirdiği canlı yayın reklam teknolojileri sayesinde yayıncıların içeriklerini düzenli olarak paraya dönüştürmelerini, markaların ise Z kuşağına etkili biçimde ulaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

"RBS: Son kullanıcıya hizmet veren şirketlere bulut tabanlı hazır iş modelleri sunan servis platformudur."


Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi
Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi

Girişimcilik, İş Bankası, Hakan Aran, Yatırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Workup Girişimcilik Programı 8'inci dönem mezunlarını verdi - Son Dakika


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