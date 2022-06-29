Wuhan'da İncelemelerde Bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Bilim ve Teknolojide Özerk Olması Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika
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Wuhan'da İncelemelerde Bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Bilim ve Teknolojide Özerk Olması Gerektiğini Vurguladı

29.06.2022 18:36
Wuhan'da İncelemelerde Bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Bilim ve Teknolojide Özerk Olması Gerektiğini Vurguladı

WUHAN, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilim ve teknolojinin can damarının sıkı bir şekilde Çin'in ellerinde olmasının ve ülkenin kalkınmasını daha bağımsız, özerk ve güvenli hale getirmenin önemini vurguladı.

WUHAN, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, bilim ve teknolojinin can damarının sıkı bir şekilde Çin'in ellerinde olmasının ve ülkenin kalkınmasını daha bağımsız, özerk ve güvenli hale getirmenin önemini vurguladı. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, söz konusu açıklamaları Salı günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki incelemeleri sırasında yaptı.

Xi, daha ileri teknolojilerin ve sektörlerin teşvik edilmesi, ekonomik kalkınmanın yeni alanlarının oluşturulması ve uluslararası rekabette yeni avantajların yaratılmasına da vurgu yaptı. Kovid-19'a karşı verilen mücadeleye değinen Xi, Çin'in uyguladığı müdahale önlemlerinin ve salgınla mücadele politikasının, insanların yaşam ve sağlıklarını en üst düzeyde koruduğunu söyledi. Çin'in "sürü bağışıklığı" politikası ya da müdahaleci olmayan bir yaklaşım benimsemiş olması halinde ülkenin felaket boyutundaki sonuçlarla karşılaşacağını söyleyen Xi, Çin'in dinamik sıfır-Kovid politikasının, Parti'nin yapısı ve amacının yanı sıra ülkenin ulusal şartlarının esas alınarak ÇKP Merkez Komitesi tarafından belirlendiğini kaydetti. "Bunun ekonomiye birtakım etkileri olsa da insanların yaşam ve sağlıklarını tehlikeye atmayacağız; özellikle de yaşlıları ve çocukları korumak zorundayız" diye konuşan Xi, "Genel bir değerlendirme yapacak olursak Kovid-19 müdahale önlemlerimizin en ekonomik ve etkin önlemler olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Xi, Parti liderliği ve toplulukların oluşturduğu taban desteği sayesinde Çin'in, nihai zafer kazanılıncaya kadar dinamik sıfır-Kovid politikasını uygulama yeteneğine ve gücüne sahip olduğunu da dile getirdi. Pandeminin henüz sona ermediğini kaydeden Xi, tedbiri elden bırakma, mücadelede yılgınlığa düşme ya da önleme ve kontrol çabalarını gevşetme eğilimine karşı uyarıda bulundu. İstikrarlı ve sağlam bir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik azami çaba gösterilmesi gerektiğini ifade eden Xi, Parti komitelerini ve tüm düzeylerdeki hükümetleri, halkın karşılaştığı zorlukların üzerine gitmeye, ekonominin ve halkın iş ve yaşamları üzerindeki etkileri azaltmaya çağırdı. Xi, "Kovid-19'la mücadele ile ekonomik ve toplumsal kalkınma arasında denge kurma yeteneğimize güveniyoruz ve bu yıl ekonomik kalkınma konusunda nispeten iyi bir performans sergilemek için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wuhan'da İncelemelerde Bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Bilim ve Teknolojide Özerk Olması Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wuhan'da İncelemelerde Bulunan Çin Cumhurbaşkanı Xi, Çin'in Bilim ve Teknolojide Özerk Olması Gerektiğini Vurguladı - Son Dakika
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