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Xavi'den Barselona'daki corona virüs hastanesine 1 milyon avro bağış
6 saat önce
Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur.
Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:18
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