Microsoft kabul etti: PlayStation, Xbox'a fark attı

Microsoft'un yeni nesil konsolları Series X/S başarılı olsa da, Xbox One için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 2016'dan bu yana Xbox One satış rakamını bildirmeyen Microsoft, nihayet PlayStation 4'ün üstünlüğünü kabul etti. Microsoft'un açıklamasına göre Xbox One, PS4'ün yarısından bile daha az sattı.

Xbox One, PlayStation 4'ün yarısından az sattı

Microsoft tarafından Brezilya'nın rekabet kurumuna gönderilen yeni belgeler, Xbox One satışlarını ortaya koydu. Yıllardır eski nesil konsolu hakkında konuşmayı bırakan Microsoft, PlayStation 4'ün gerisinde kaldıklarını söyledi. Tam rakam bilinmiyor, ancak satış üstünlüğünün sırasıyla PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.

Brezilya'ya gönderilen dosyada Microsoft, Sony'nin satışlarını yakalayamadıklarını dile getirdi. "Sony, konsol satışları ve kurulum tabanı açısından Microsoft'u aştı, son nesilde (PS4) iki kat fazla Xbox sattı" ifadelerini kullandı.

shiftdelete.net/playstation-4-satislari-yillar-sonra-zirveye-oynuyor

Araştırma şirketi Niko'nun kıdemli analisti Daniel Ahmad tarafından hazırlanan son rapor, 2013 yılından bu yana 117,2 milyon PS4 satıldığını gösterdi. Bu rakamla birlikte PlayStation 4 en çok satılan dördüncü konsol durumunda.

Daha önceki bir araştırma, Xbox One'ın 51 milyondan fazla sattığını göstermişti. Xbox One'ın resmi satış rakamı belirsiz, ancak Microsoft'un açıklamasına göre 58,5 milyondan daha az olduğunu söyleyebiliriz. Nintendo Switch ise şu anda 111.08 milyon civarında bir satış rakamına sahip.

Yine de Microsoft için işler Xbox Series X/S tarafında iyi gidiyor gibi görünüyor. Şirket CEO'su Satya Nadella, Microsoft'un "üst üste üç çeyrek boyunca Kuzey Amerika'da yeni nesil konsol lideri olduklarını" iddia etti.

Siz Xbox One ve PlayStation 4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.