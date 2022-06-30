Xi, Hksar İdari Amiri Carrie Lam ile Görüştü - Son Dakika
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Xi, Hksar İdari Amiri Carrie Lam ile Görüştü

30.06.2022 22:30
Xi, Hksar İdari Amiri Carrie Lam ile Görüştü

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri Carrie Lam ile Perşembe günü bir araya gelerek, merkezi yetkililerin, beş yıllık baş yönetici görevi boyunca yaptığı çalışmaları tam olarak desteklediklerini belirtti.

HONG KONG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) İdari Amiri Carrie Lam ile Perşembe günü bir araya gelerek, merkezi yetkililerin, beş yıllık baş yönetici görevi boyunca yaptığı çalışmaları tam olarak desteklediklerini belirtti. Xi, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Hong Kong'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı, Lam'ın, merkezi yetkililerin tam desteğiyle idari amir olarak anayasal sorumluluklarını sadakatle yerine getirdiğini ve son beş yılda "tek ülke, iki sistem" ilkesi ile HKSAR'ın Temel Yasasını kesin şekilde uyguladığını ifade etti.

Xi, İdari Amir Lam'ın, Hong Kong'da şiddeti ve kaosu sona erdirmek ve düzeni yeniden sağlamak, Kovid-19 ile mücadele etmek ve ulusal kalkınmaya uyum sağlamak için, HKSAR yönetimine hukuka dayalı yönetim uygulanmasında ve hayatın her kesiminden insanları birleştirmesinde öncülük ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, Lam'ın, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak, Hong Kong'un refah ve istikrarını devam ettirmek, "Hong Kong'u vatanseverler yönetir" ilkesini uygulamak ve Hong Kong'un kaostan düzene büyük geçişini sağlamak için zorlu çabalar göstererek, hayati katkılarda bulunduğunu vurguladı. Xi, Lam'ın yeni idari amir ve yeni dönem HKSAR yönetimini hukuka dayalı yönetim uygulama konusunda aktif olarak destekleyeceğine ve Hong Kong ile anavatanın gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğine olan umudunu dile getirdi.

Lam ise Xi'ye Kovid-19 pandemisi sürerken Hong Kong'u ziyaret ettiği için içten teşekkürlerini iletirken, ziyaretin, Xi'nin Hong Konglu vatandaşlara olan ilgisini tam olarak sergilediğini ifade etti. Xi ziyareti sırasında ayrıca, HKSAR'ın yürütme, yasama ve yargı organlarından üst düzey isimler, yerel ileri gelenler, HKSAR disiplin hizmetlerinden temsilciler, Hong Kong'daki merkezi hükümet yetkilileri ile ana kara kuruluşları ve kurumlarının Hong Kong şubelerinden üst düzey yöneticilerle görüştü. Görüşmelere, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Leung Chun-ying, HKSAR İdari Amiri Lam ve Lam'dan görevi devralacak John Lee de katıldı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Xi, Hksar İdari Amiri Carrie Lam ile Görüştü - Son Dakika

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