Xi, Hong Kong Halkının Birlik İçinde Uyum ve İstikrarı Korumasını Umut Ettiğini Söyledi - Son Dakika
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Xi, Hong Kong Halkının Birlik İçinde Uyum ve İstikrarı Korumasını Umut Ettiğini Söyledi

01.07.2022 15:30
Xi, Hong Kong Halkının Birlik İçinde Uyum ve İstikrarı Korumasını Umut Ettiğini Söyledi

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, tüm Hong Kong halkının daha iyi bir yaşam arayışında birlik içinde uyum ve istikrarı sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü yaptığı açıklamada, tüm Hong Kong halkının daha iyi bir yaşam arayışında birlik içinde uyum ve istikrarı sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Xi açıklamalarını, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünü ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin altıncı dönem hükümetinin göreve başlaması için düzenlenen törende yaptı.

Xi, inişler ve çıkışlar yaşandıktan sonra insanların Hong Kong'un istikrarsızlaştırılmaması gerektiğini ve herhangi bir kaosu kaldıramayacağını zor yoldan öğrendiğini, Hong Kong'un kalkınmasında hiç zaman kaybedilmemesi ve Hong Kong'un kalkınmaya odaklanabilmesi amacıyla tüm müdahalelerin kaldırılması gerektiği konusunda geniş bir fikir birliği olduğunu söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Hong Kong'daki yurttaşları anavatan sevgisine ve Hong Kong sevgisine odaklanan "tek ülke, iki sistem" ilkesi ile tutarlı ana akım değerlere güçlü bir şekilde destek vermeye çağırdı.

Xi, Hong Kong'daki yurttaşların dayanışma, ortak zemin ve tekdüzelikten uzak bir şekilde iyi kapsayıcılık geleneğini sürmesi, azim ve başarı ruhunu koruması ve daha iyi bir yaşam yaratmak için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, 1 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Hong Kong Halkının Birlik İçinde Uyum ve İstikrarı Korumasını Umut Ettiğini Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Hong Kong Halkının Birlik İçinde Uyum ve İstikrarı Korumasını Umut Ettiğini Söyledi - Son Dakika
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