Xi Jinping'den Hindistan'a Kutlama Mesajı
Xi Jinping'den Hindistan'a Kutlama Mesajı

26.01.2026 14:03
Xi, Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda ilişkilerin güçlenmesini vurguladı ve işbirliği temennisinde bulundu.

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Hindistan'ın Cumhuriyet Bayramı'nın 77. yılı dolayısıyla Hindistanlı mevkidaşı Droupadi Murmu'ya kutlama mesajı gönderdi.

Pazartesi günkü mesajında Çin-Hindistan ilişkilerinin geçen yıl gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Xi, bunun her iki ülke ve halklarının temel çıkarlarına uygun olduğunu ve dünya barışı ve refahının korunup ileriye taşınması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Xi, Çin ve Hindistan'ın birbirlerinin başarı elde etmesine yardımcı olan iyi komşu, dost ve ortaklar olması ve "ejderha ve filin birlikte dans etmesini" sağlamasının, iki ülke için de doğru seçim olduğuna her daim inandığını vurguladı.

Xi, Çin ve Hindistan'ın, "birbirlerinin işbirliği ortakları ve kalkınma fırsatları" olduğu yönündeki önemli mutabakata bağlı kalması, stratejik iletişimi güçlendirmesi, etkileşim ve işbirliğini artırması, birbirlerinin endişelerini gidermesi ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi temennisini dile getirdi.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua

Cumhuriyet Bayramı, Xi Jinping, Hindistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Hindistan'a Kutlama Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Xi Jinping'den Hindistan'a Kutlama Mesajı - Son Dakika
