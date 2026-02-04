Xi Jinping'den Sri Lanka'ya Teşekkür Mesajı

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 78. yıldönümü dolayısıyla Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'ye tebrik mesajı gönderdi.

Xi çarşamba günü gönderdiği mesajda, Çin ile Sri Lanka'nın kalkınma ve yeniden canlanma sürecinde yol arkadaşları ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini sürdüren iyi ortaklar olduğunu belirtti.

Xi, Dissanayake'nin Ocak 2025'te Çin'e yaptığı resmi ziyareti hatırlatarak, bu ziyaret sırasında verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda geniş mutabakata vardıklarını ifade etti.

Xi, Çin-Sri Lanka ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayarak, iki ülke halkının daha fazla fayda sağlaması amacıyla Dissanayake ile birlikte Çin-Sri Lanka stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmeye ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Sri Lanka topluluğu inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Çin Başbakanı Li Qiang da aynı gün Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya'ya bir tebrik mesajı gönderdi.