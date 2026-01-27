Xi Jinping ve To Lam Arasında İletişim - Son Dakika
Xi Jinping ve To Lam Arasında İletişim

27.01.2026 13:34
Xi Jinping, To Lam'ı başarıyla gerçekleştirilen VKP Kongresi ve yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri To Lam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi pazartesi günkü görüşmede, VKP'nin 14. Ulusal Kongresi'ni başarıyla gerçekleştirmesi ve To Lam'ın VKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Xi, To Lam başkanlığındaki VKP Merkez Komitesi'nin liderliğinde Vietnam'ın, 14. Ulusal Kongre'de belirlenen hedef ve görevleri kesinlikle yerine getireceğine ve partinin ve ülkenin yüzüncü kuruluş yıldönümleri için belirlenen iki hedefi en kısa sürede hayata geçireceğine olan inancını dile getirdi.

Xi, Çin ve Vietnam'ın kendi yollarına bağlı kalıp kararlılıklarından sapmamaları, kalkınmayı teşvik için bir araya gelip işbirliği yapmaları ve parlak bir gelecek için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafın, iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak ve ortaklaşa sosyalist modernizasyona doğru ilerlemek üzere kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmesi ve karşılıklı fayda sağlayan üst düzey işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini belirtti.

Xi, Çin ve Vietnam'a uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirme, hegemonyacılık ve blok cepheleşmesine ortaklaşa karşı çıkma ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

To Lam ise VKP'nin 14. Ulusal Kongresi'nin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi üzerine kutlama mesajı gönderen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne ve VKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak yeniden seçilmesinden dolayı kendisini kutlayan Xi'ye teşekkürlerini sundu.

Tek Çin politikasına bağlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan To Lam, Xi'nin önerdiği, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk vizyonunu, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ve dört küresel inisiyatifi destekleyeceklerini ifade etti.

To Lam, Çin ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye, diplomasi, ulusal savunma ve kamu güvenliği alanlarında koordinasyonu teşvik etmeye, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, iki halk arasında dostane ilişkileri geliştirmeye, karmaşık ve değişen uluslararası konjonktürde koordinasyonu artırmaya, çok taraflılığı el üstünde tutmaya, korumacılığa karşı çıkmaya ve ortak geleceğe sahip bir Vietnam-Çin topluluğunun inşasını teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

