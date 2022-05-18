Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

18.05.2022 23:21
Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hollanda Kralı Willem-Alexander, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü sebebiyle Çarşamba günü karşılıklı tebrik mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hollanda Kralı Willem-Alexander, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü sebebiyle Çarşamba günü karşılıklı tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Çin ve Hollanda'nın diplomatik bağlar kurmasından bu yana ilişkilerinin verimli sonuçlar veren çok yönlü işbirliğiyle birlikte büyüdüğüne dikkat çeken Xi, iki ülkenin liderlerinin 2014'te ülkeler arasındaki ilişkileri kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve pragmatik bir ortaklık seviyesine çıkardığını ve Hollanda'nın Çin-AB işbirliğinde bir "geçit" olarak rolünün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Çin ve Hollanda'nın iki ülke halkı arasındaki derin dostluğu gösterdiğini ve birbirlerini desteklediklerini de sözlerine ekledi. İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfettiğini hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin iki ülkenin ve halklarının çıkarına olacak şekilde sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için Kral Willem-Alexander'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İkili ilişkilerin son 50 yılda ekonomi ve ticarette olduğu kadar toplumlar arasındaki ve kültür ile diğer alanlardaki aktif etkileşimlerde de güçlü bir şekilde geliştiğini belirten Willem-Alexander, her iki tarafın ortak çabalarıyla Hollanda ve Çin arasındaki üstün ve verimli ilişkilerin daha da pekiştirilip geliştirileceğine inandığını söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang da aynı gün Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile karşılıklı tebrik mesajı paylaşımında bulundu. Li, Çin tarafının diplomatik bağların 50. yıldönümü kutlamasını çeşitli alanlarda etkileşimleri daha da güçlendirmek, iki tarafın da yararına olan işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri sürekli olarak daha üst bir seviyeye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini kaydetti. Hollanda ile Çin arasında diplomatik bağlar kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Rutte de iki tarafın işbirliğini derinleştirmesini, ekonomik toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ortak şekilde desteklemesini umduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı Çin'de Uydu Navigasyon Sektörü Üretimi 469 Milyar Yuana Ulaştı En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu! En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement