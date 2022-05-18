Xi ve Hollanda Kralı'ndan Diplomatik Bağların 50. Yıldönümünde Karşılıklı Tebrik Mesajları

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hollanda Kralı Willem-Alexander, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü sebebiyle Çarşamba günü karşılıklı tebrik mesajı gönderdi. Mesajında Çin ve Hollanda'nın diplomatik bağlar kurmasından bu yana ilişkilerinin verimli sonuçlar veren çok yönlü işbirliğiyle birlikte büyüdüğüne dikkat çeken Xi, iki ülkenin liderlerinin 2014'te ülkeler arasındaki ilişkileri kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve pragmatik bir ortaklık seviyesine çıkardığını ve Hollanda'nın Çin-AB işbirliğinde bir "geçit" olarak rolünün daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Kovid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana Çin ve Hollanda'nın iki ülke halkı arasındaki derin dostluğu gösterdiğini ve birbirlerini desteklediklerini de sözlerine ekledi. İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem atfettiğini hatırlatan Xi, ikili ilişkilerin iki ülkenin ve halklarının çıkarına olacak şekilde sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini desteklemek için Kral Willem-Alexander'la çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. İkili ilişkilerin son 50 yılda ekonomi ve ticarette olduğu kadar toplumlar arasındaki ve kültür ile diğer alanlardaki aktif etkileşimlerde de güçlü bir şekilde geliştiğini belirten Willem-Alexander, her iki tarafın ortak çabalarıyla Hollanda ve Çin arasındaki üstün ve verimli ilişkilerin daha da pekiştirilip geliştirileceğine inandığını söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang da aynı gün Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile karşılıklı tebrik mesajı paylaşımında bulundu. Li, Çin tarafının diplomatik bağların 50. yıldönümü kutlamasını çeşitli alanlarda etkileşimleri daha da güçlendirmek, iki tarafın da yararına olan işbirliğini genişletmek ve ikili ilişkileri sürekli olarak daha üst bir seviyeye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini kaydetti. Hollanda ile Çin arasında diplomatik bağlar kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Rutte de iki tarafın işbirliğini derinleştirmesini, ekonomik toparlanma ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ortak şekilde desteklemesini umduğunu sözlerine ekledi.