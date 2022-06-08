Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme! - Son Dakika
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Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme!

08.06.2022 18:12
Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme!

Mayıs ayında tanıtılan Xiaomi Band 7 akıllı bilekliğinin global sürümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan şirketin bu alandaki en yeni ürünü Band 7. Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan akıllı bileklik, çok yakında globale de gelecek. Hatta konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.

Xiaomi Band 7, IMDA'da ortaya çıktı

Xiaomi, mi Band 7'nin küresele geliş tarihini henüz açıklamadı. Ancak akıllı bilekliğin global varyantı, çeşitli sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmaya başladı. Bu da tanıtım tarihinin çok yakın olduğu anlamına geliyor.

Xiaomi Band 7 visits IMDA.#Xiaomi #XiaomiBand7 pic.twitter.com/v4XI1kZnck

— Mukul Sharma (@stufflistings) June 8, 2022

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, Band 7'nin M2130B1 numarasıyla IMDA sertifikasyon sitesinde göründüğünü duyurdu. Veri tabanında ürünün özelliğiyle ilgili herhangi bir detay da mevcut değil. Bu nedenle Çin versiyonuyla herhangi bir farklılığı olup olmadığını bilmiyoruz.

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Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme!

Xiaomi Band 7 teknik özellikleri

Ekran:

Boyut: 1.62 inç AMOLED

Çözünürlük: 192 x 490 piksel

Parlaklık değeri: 500 nit

Piksel yoğunluğu: 326 PPI

Renk Sayısı: 16 milyon

Tasarım:

Boy (Kordonsuz): 47.4 mm

En (Kordonsuz): 18.6 mm

Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm

Gövde ağırlığı: 13.5 g

Ekran şekli: Dikdörtgen

Renk: Siyah

Malzeme: Plastik

Kordon malzemesi: TPU

Batarya:

Batarya kapasitesi: 180 mAh

Teknoloji: Li-Polymer

Batarya ömrü: 15 gün

Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün

Diğer özellikler:

İvmeölçer: Var

Jiroskop: Var

Kalp atış hızı sensörü: Var

Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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