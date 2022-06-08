Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan üreticilerden birisi de Xiaomi. mi Band serisiyle ülkemiz dahil tüm dünyada önemli satış başarılarına imza atan şirketin bu alandaki en yeni ürünü Band 7. Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan akıllı bileklik, çok yakında globale de gelecek. Hatta konuyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Xiaomi Band 7, IMDA'da ortaya çıktı
Xiaomi, mi Band 7'nin küresele geliş tarihini henüz açıklamadı. Ancak akıllı bilekliğin global varyantı, çeşitli sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmaya başladı. Bu da tanıtım tarihinin çok yakın olduğu anlamına geliyor.
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma, Band 7'nin M2130B1 numarasıyla IMDA sertifikasyon sitesinde göründüğünü duyurdu. Veri tabanında ürünün özelliğiyle ilgili herhangi bir detay da mevcut değil. Bu nedenle Çin versiyonuyla herhangi bir farklılığı olup olmadığını bilmiyoruz.
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Xiaomi Band 7 teknik özellikleri
Ekran:
Boyut: 1.62 inç AMOLED
Çözünürlük: 192 x 490 piksel
Parlaklık değeri: 500 nit
Piksel yoğunluğu: 326 PPI
Renk Sayısı: 16 milyon
Tasarım:
Boy (Kordonsuz): 47.4 mm
En (Kordonsuz): 18.6 mm
Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm
Gövde ağırlığı: 13.5 g
Ekran şekli: Dikdörtgen
Renk: Siyah
Malzeme: Plastik
Kordon malzemesi: TPU
Batarya:
Batarya kapasitesi: 180 mAh
Teknoloji: Li-Polymer
Batarya ömrü: 15 gün
Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün
Diğer özellikler:
İvmeölçer: Var
Jiroskop: Var
Kalp atış hızı sensörü: Var
Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS
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Son Dakika › Güncel › Xiaomi Band 7'nin global sürümü hakkında yeni gelişme! - Son Dakika