Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi - Son Dakika
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Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi

05.08.2022 11:03
Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi

Xiaomi, bu yılın başlarında tanıtılan Redmi Note 11 Pro 4G için Android 12 tabanlı MIUI 13 güncellemesi yayınladı.

Güncelleme konusunda en aktif üreticilerden birisi de Xiaomi. Google'ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında Android 13'ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Son olarak bu yılın başlarında tanıtılan, ancak kutudan Android 11 ile çıkan bir model Android 12 güncellemesi aldı.

Redmi Note 11 Pro 4G Android 12 güncellemesi aldı

Geçtiğimiz ay halihazırda Android 11 tabanlı MIUI 13'ü çalıştıran Redmi Note 11 Pro 4G modelinin yakında Android 12'te geçeceğini duyurmuştuk. Kısa süre önce beklenen haber geldi ve şirket, ilgili cihazın Global ROM'a sahip varyantları için güncellemeyi yayınladı.

Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi

Redmi Note 11 Pro 4G için Android 12 güncellemesi, V13.0.2.0.SGDMIXM yapı numarasıyla geliyor ve Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 2.8 GB boyutunda. Son olarak kısa bir süre sonra diğer bölgelerdeki modellerin de yeni sürüme geçmesi bekleniyor.

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Redmi Note 11 Pro 4G teknik özellikleri

İşlemciMediaTek Helio G96, 8 çekirdekli 2.05 GHz, ARM Mali-G57Ekran6.67 inç, 120 Hz yenileme, 360 Hz dokunmatik algılama, Full HD+ AMOLED, 4,500,000: 1 kontrast, 2400×1080 piksel çözünürlük, 395 PPI, DCI-P3, 1200 nit maksimum parlaklık, Okuma modu 3.0RAM ve ROM6GB/ 64 GB, 6GB/ 128GB, 8GB/ 128GB, LPDDR4X + UFS 2.2, 1 TB'a kadar artırılabilirBağlantı4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, 3.5 mm kulaklık girişiArka kamera108 Megapiksel f/1.9 geniş kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel f/2.4 makro + 2 Megapiksel f/2.4 derinlikÖn kamera16 Megapiksel f/2.4VideoÖn ve arka kamera: 1080p-720p @30 FPSBatarya5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Type-C girişiBoyut ve ağırlık164.19×76.1×8.12 mm/ 202 gramRenkGrafit gri, Polar beyaz ve Star mavisi

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi - Son Dakika

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