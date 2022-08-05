Xiaomi'den bir modele daha Android 12 müjdesi

Güncelleme konusunda en aktif üreticilerden birisi de Xiaomi. Google'ın mayıs ayında düzenlediği I/O 2022 konferansında Android 13'ü tanıtmasının ardından harekete geçen şirket, yeni sürümü temel alan MIUI arayüzü üzerindeki çalışmalarına başladı. Tabii diğer taraftan mevcut sürümlerin dağıtımına devam ediyor. Son olarak bu yılın başlarında tanıtılan, ancak kutudan Android 11 ile çıkan bir model Android 12 güncellemesi aldı.

Redmi Note 11 Pro 4G Android 12 güncellemesi aldı

Geçtiğimiz ay halihazırda Android 11 tabanlı MIUI 13'ü çalıştıran Redmi Note 11 Pro 4G modelinin yakında Android 12'te geçeceğini duyurmuştuk. Kısa süre önce beklenen haber geldi ve şirket, ilgili cihazın Global ROM'a sahip varyantları için güncellemeyi yayınladı.

Redmi Note 11 Pro 4G için Android 12 güncellemesi, V13.0.2.0.SGDMIXM yapı numarasıyla geliyor ve Temmuz 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Aynı zamanda 2.8 GB boyutunda. Son olarak kısa bir süre sonra diğer bölgelerdeki modellerin de yeni sürüme geçmesi bekleniyor.

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Redmi Note 11 Pro 4G teknik özellikleri