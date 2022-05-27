Xiaomi CEO'sunun kullandığı telefon belli oldu!

Xiaomi'nin kurucu su Lei Jun, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Özellikle Çin'in Twitter'ı olarak lanse edilen Weibo'da kullanıcılarla sohbet etmeyi seven iş insanı geçtiğimiz saatlerde kullandığı telefonları paylaştı. İşte Xiaomi CEO'sunun kullandığı telefon.

Xiaomi CEO'sunun kullandığı telefon

Huawei'nin ABD'nin kara listesine girmesinin ardından sahneye çıkan üreticilerden biri de Xiaomi. Şirket son yıllarda pazar payını artırdı ve 2022 itibariyle dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi oldu. Hatta şirket, hafta başında yıllardır Huawei ile iş birliği içerisinde olan Leica'yla anlaşma sağladı.

Son olarak Leica ile yapılan iş birliğinin ardından konuşan Xiaomi CEO'su Lei Jun, Weibo'dan kullandığı telefonları paylaştı. Jun; Xiaomi 11 Ultra, 12, Civi ve Redmi Note 11T Pro olmak üzere dört telefon kullanıyor.

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CEO'nun kullandığı telefonların arasında en dikkat çeken model Xiaomi 11 Ultra diyebiliriz. 2021'de satışa çıkan model tasarımıyla ve özellikleriyle beğenileri kazanmayı başarmıştı. Bilindiği üzere Xiaomi 12 Ultra henüz tanıtılmadı. Bu nedenle Jun'un halihazırda en yüksek DxOMark kamera puanına sahip bu telefonu kullanması doğal. (Xiaomi modelleri arasında en yüksek kamera puanı 143 ile mi 11 Ultra'da)

Xiaomi 11 Ultra özellikleri

– Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 74.6 x 8.4 mm – 234 gram

– Ekran: 6.81 inç AMOLED – 1440 x 3200 piksel – 10 bit – Gorilla Glass Victus – HDR10+

– İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888 – 5 nm – 2.84 GHz – sekiz çekirdekli

– Bellek: 8 GB – 256 GB/ 12 GB – 256 GB veya 512 GB – UFS 3.1

– Ön Kamera: 20 Megapiksel – f/2.2 diyafram – geniş açılı

– Arka Kamera: 50 Megapiksel f/2.0 geniş açılı – 48 Megapiksel f/4.1 periskop telefoto – 48 Megapiksel f/2.2 ultra geniş

– İşletim Sistemi: Android 11 – MIUI 12.5 arayüzü

– Batarya: 5000 mAh – 67W hızlı şarj – 10W ters şarj

– Renk Seçenekleri: Seramik Beyaz, Seramik Siyah

– Ek Özellikler: Ekrandan parmak izi, IP68 sertifikası, Harman Kardon hoparlörler

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