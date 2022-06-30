Xiaomi'den iki modele daha Android 12 güncellemesi!

Xiaomi, mayısta tanıtılan Android 13'ün ardından Android 12 çalışmalarına hız verdi. Bu bağlamda uyumlu modellerin büyük bir kısmı söz konusu sürümü aldı. Ancak şirketin ürün gamı fazlasıyla geniş olduğundan çalışmalar tam anlamıyla bitmiş değil. Son olarak iki modele daha Android 12 güncellemesi geldi!

Redmi Note 11 ve Note 11 NFC, Android 12 güncellemesi aldı

Xiaomi, bu yılın başında tanıtılan Note 11 ve Note 11 NFC için Android 12 güncellemesi yayınladı. Sürüm, V13.0.2.0 SGCMIXM yapı numarasına sahip ve 2.7 GB boyutlarında. Aynı zamanda Haziran 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

İki model de halihazırda MIUI 13 sürümünü çalıştırıyor. Ancak arayüz, Android 11 tabanlıydı. Son gelişme ile Android 12'ye güncellenmiş oldular. Ayrıca önümüzdeki aylarda kararlı yapısı çıkacak Android 13'ü de almaları kuvvetle muhtemel.

Xiaomi'den etkinlik öncesi can sıkan gelişme

Globalde MIUI 13 alan ve almaya devam eden ikinci parti modeller;

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9 Power

POCO M3

Redmi 9T

Redmi 9A

Redmi 9i

Redmi 9AT

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

POCO C3

POCO C31

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro India

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

Redmi Note 10 Lite

Redmi Note 9T

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10T 5G

POCO M3 Pro 5G

Redmi Note 10S

Mi Note 10

Mi Note 10 Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 10T Pro

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın!