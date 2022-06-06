Akıllı telefon üreticilerinin güncelleme çalışmaları, Google'ın Android 13'ü tanıtmasıyla hız kazandı. Şirketler, yeni sürümü yazılımlarına entegre etmek için çalışmalara başladı. Öte yandan Android 12 gibi mevcut yapıları uyumlu modellere göndermeye devam ediyorlar. Son olarak Xiaomi, globalde MIUI 13 güncellemesi alacak yeni modelleri paylaştı.
Globalde MIUI 13 güncellemesi alacak yeni modeller
Xiaomi, uyumlu cihazlarının büyük bir çoğunluğuna MIUI 13 güncellemesini gönderdi. Hatta şirketin ürün yelpazesinin geniş olması nedeniyle gün aşırı bu tip haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Son olarak şirket, küresel pazarlarda sürümü alacak yeni modelleri duyurdu.
Paylaşılan listede genellikle plan dışına çıkıldığı için daha önce MIUI 13 güncellemesi alan modelleri de görüyoruz. Ancak önemli bir bölümü henüz ilgili yeni sürümü almadı. Bunlar da ikinci ve üçüncü çeyrek diliminden itibaren güncellemeyi almaya başlayacak.
Bir Xiaomi modeli daha MIUI 13 güncellemesini aldı!
Redmi 9
Redmi 9 Prime
Redmi 9 Power
POCO M3
Redmi 9T
Redmi 9A
Redmi 9i
Redmi 9AT
Redmi 9C
Redmi 9C NFC
Redmi 9 (India)
POCO C3
POCO C31
Redmi Note 9
Redmi Note 9S
Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro India
Redmi Note 9 Pro Max
POCO M2 Pro
Redmi Note 10 Lite
Redmi Note 9T
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10T 5G
POCO M3 Pro 5G
Redmi Note 10S
Mi Note 10
Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 Lite
Mi 10
Mi 10 Pro
Mi 10 Lite 5G
Mi 10T
Mi 10T Lite
Mi 10i
Mi 10T Pro
Xiaomi'nin güncelleme konusunda en esnek üreticilerden biri olduğunu da belirtmekte fayda var. Zira şirket, söz konusu listeleri bazı durumlarda değiştirebiliyor. Durum böyle olunca listede adı olmayan modeller için de her zaman bir umut söz konusu.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi'nin MIUI 13 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Xiaomi hızını artırdı: MIUI 13 alacak yeni modeller belli oldu! - Son Dakika