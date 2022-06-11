Giyilebilir teknoloji pazarında öne çıkan şirketlerden birisi de Xiaomi. Şirket, son olarak mayıs ayında mi Band 7'yi piyasaya sürdü. Henüz global lansmanı gerçekleşmeyen akıllı bileklik, bir süre önce ülkemizde satışa çıktı. İşte Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı…
Xiaomi mi Band 7 Türkiye fiyatı belli oldu
Xiaomi mi Band 7'nin global lansmanı henüz gerçekleşmedi. Hatta akıllı bileklik, geçtiğimiz günlerde M2130B1 numarasıyla IMDA veri tabanında ortaya çıktı. Aynı zamanda NCC veri tabanında kanlı canlı görüntülendi.
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Cihaz, tüm bu gelişmelerin ışığında ülkemizdeki ünlü e-ticaret sitelerinde listelenmeye başladı. Çin'de standart ve NFC olmak üzere iki farklı sürümle satışa çıkan akıllı bileklik, ilk etapta sadece temel versiyonuyla satışta. Yukarıda belirttiğimiz gibi globale gelmesinin ardından NFC sürümünün de satışa çıkması muhtemel.
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Xiaomi mi Band 7'nin Türkiye fiyatı 899 TL olarak belirlendi. Tabii bu rakam, selefini ele alınca bir nebze olsun yüksek görünüyor. NFC versiyonunun fiyatıyla ilgili ise henüz bir gelişme yok.
Xiaomi Band 7 teknik özellikleri
Ekran:
Boyut: 1.62 inç AMOLED
Çözünürlük: 192 x 490 piksel
Parlaklık değeri: 500 nit
Piksel yoğunluğu: 326 PPI
Renk Sayısı: 16 milyon
Tasarım:
Boy (Kordonsuz): 47.4 mm
En (Kordonsuz): 18.6 mm
Kalınlık (Kordonsuz): 12.7 mm
Gövde ağırlığı: 13.5 g
Ekran şekli: Dikdörtgen
Renk: Siyah
Malzeme: Plastik
Kordon malzemesi: TPU
Batarya:
Batarya kapasitesi: 180 mAh
Teknoloji: Li-Polymer
Batarya ömrü: 15 gün
Yoğun kullanımda batarya ömrü: 9 gün
Diğer özellikler:
İvmeölçer: Var
Jiroskop: Var
Kalp atış hızı sensörü: Var
Uyumlu işletim sistemi: Android ve iOS
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Son Dakika › Güncel › Xiaomi mi Band 7, Türkiye'ye geldi: İşte fiyatı! - Son Dakika