Xiaomi MIX Fold 2, iddialı geliyor: Tasarımı ve özellikleri belli oldu! - Son Dakika

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Öyle ki özellikle Android telefon üreticileri, bu alanda oldukça iddialı ürünlerle önemli bir yarış içindeler. Katlanabilir telefon alanına MIX Fold modeli ile giriş yapan Xiaomi, ikinci telefonu için çalışmalarını hızlandırdı. Cihaz hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Xiaomi MIX Fold 2, en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefon olacak

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Xiaomi, çok yakın bir dönemde ikinci katlanabilir telefonu Xiaomi MIX Fold 2 ile gelmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon gelişme aşamasında olduğu için nasıl görüneceği ve hangi işlemciyi kullanacağı gibi konular hala merak konusu. Ancak cihazla ilgili sızıntı bilgiler henüz gelmeye başladı.

Akıllı telefonlar konusunda önemli sızıntı kaynaklarından birisi olan Ice Universe, Xiaomi MIX Fold 2'nin tasarımı hakkında bazı önemli iddialar ortaya attı. Kaynağa göre katlanabilir akıllı telefon, şu ana kadar piyasaya çıkmış en ince ve en hafif katlanabilir akıllı telefon olacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de cihazın işlemcisi ve diğer özellikleri belli olmuştu.

İlk çıkan iddialar Xiaomi MIX Fold 2'nin işlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'i bulunduracağı yönündeydi. Ancak Ancak şirket, telefonun yonga setinin en iyisi olmasını istiyor. Buna göre Xiaomi'ye yakın kaynaklardan gelen bilgiler ışığında cihaz, henüz tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Gen 1+ alacak. Ek olarak akıllı telefon, tasarımı ile ilk ters katlanır telefon olabilir.

MIX Fold 2'nin 8 inç ekran boyutu ve 6,5 inç harici ekran ile geleceğini daha önceki bilgilerden biliyoruz. Daha önceki söylentilerde ekranın yüksek kaliteye sahip olacağı belirtilmişti. Digital Chat Station, 120Hz yenileme hızına ve 2K çözünürlüğe sahip olacağını söyledi. Ayrıca teknik özelliklerinin lüks denebilecek seviyede olacağını da ekledi. Öte yandan ağırlığı hakkında net bir ifade kullanılmadı.

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