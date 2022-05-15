Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı! - Son Dakika
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Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı!

15.05.2022 20:26
Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı!

Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Xiaomi MIX FOLD 2 modelinin işlemcisi belli oldu. İşte ayrıntılar...

Geçen yıl MIX FOLD ile katlanabilir telefon pazarına giriş yapan Xiaomi, liderlik koltuğunda Samsung'un oturduğu bu alanda üst sıralara çıkmak için çok yakında yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şirket, bir süredir MIX FOLD 2 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak modelin işlemcisi belli oldu.

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Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı

Bugüne dek ortaya atılan iddiaların büyük bir kısmı, Xiaomi MIX FOLD 2'nin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacağı yönündeydi. Ancak şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre cihaz, çok yakında tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus yonga setinden güç alacak.

Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı!

Bu işlemci; 4 nm üretim sürecinden geçecek. 2.99 GHz hızlarında çalışan Cortex X2, Cortex A710 ve Cortex A510'dan oluşan bir süper, üç performans ve dört verimlilik çekirdeklerine ev sahipliği yapacak.

Xiaomi MIX FOLD 2, 8 inç ekranla kullanıcı karşısına çıkacak. İkinci yani harici ekranın büyüklüğü ise 6,5 inç olacak. Öte yandan henüz netleşmese de selefinin aksine (60 Hz) yüksek tazeleme hızlarını destekleyecek. Bu noktada 2K çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızları muhtemel görünüyor.

Xiaomi MIX FOLD 2 işlemcisi ortaya çıktı!

Pil tarafında henüz net bir bilgi yok. Ancak MIX FOLD'a göre daha büyük kapasiteli bir batarya, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Xiaomi MIX FOLD 2'nin tanıtım tarihi henüz belli değil. Burada Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus'ın çıkış tarihi belirleyici olacak. Bu kapsamda iddialara göre cihazın tanıtımı için 2022'nin ikinci yarısında etkinlik düzenlenecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi, katlanabilir telefon pazarında başarıya ulaşabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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