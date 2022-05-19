Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme! - Son Dakika
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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme!

19.05.2022 22:36
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme!

Ocak 2022'de orta-üst segmentte oldukça iddialı olan Redmi Note 11 ailesinden Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme videosu ile karşınızdayız.

Xiaomi, Ocak 2022'de orta-üst segmentte oldukça iddialı olan Redmi Note 11 ailesini tanıttı. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme videosu ile karşınızdayız.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Redmi Note 11 Pro 5G modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

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Redmi Note 11 Pro modelinin 5G versiyonu, gücünü Snapdragon 695 5G modelinden alıyor. 6 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2+6 formatında Kryo 660 çekirdeği mevcut. İşlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 619 kullanılmış.

6.67 inç Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkan cihaz, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel ile kullanıcılara sunulan model, 1200 nit maksimum parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme!

Xiaomi, diğer modellerinde de olduğu gibi Redmi Note 11 Pro 5G'de 2 farklı RAM seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, LPDDR4X teknolojisine sahip 6 GB veya 8 GB RAM seçeneklerinden birini tercih edebilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri bulunuyor.

Dörtlü kamera dizilimine sahip olan cihazda 108 Megapiksel f/1.9 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel f/2.4 makro kamera ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Ön kamerada ise 16 Megapiksel f/2.4 lens tercih edilmiş.

Redmi Note 11 Pro 5G, 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile tanıtıldı. Batarya performansı konusunda oldukça başarılı olan cihaz, 202 gram ağırlığa sahip.

Redmi Note 11 Pro 5G teknik özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 5G, 8 çekirdekli, Adreno 619 grafik birimi

Ekran: 6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 2400×1080 piksel çözünürlük, 395 PPI, 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10, 360 Hz dokunmatik algılama, %85,64 ekran gövde oranı

RAM ve ROM: 6GB/ 64 GB, 6 GB/ 128GB, 8 GB/ 128 GB – UFS 2.2 depolama ve LPDDR4X RAM – 1 TB'a kadar microSD desteği

Bağlantı: 5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5

Arka kamera: 108 Megapiksel f/1.89 geniş kamera + 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera + 2 Megapiksel f/2.4 telefoto makro kamera

Ön kamera: 16 Megapiksel f/2.4

Batarya: 5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+

Ağırlık: 202 gram

Renk: Beyaz, gri ve mavi

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 13

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YORUMLAR
500
Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu! Orta segmente güçlü rakip: Redmi Note 11T tanıtım tarihi belli oldu! Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor! Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor!
Kaynak: Shiftdelete

Youtube, Xiaomi, Ocak, 5G, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G inceleme! - Son Dakika


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