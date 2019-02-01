Y2K Mıllennıum Party Babylon'da
1 saat önce
Oldies But Goldies'e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, 2 Şubat Cumartesi gecesi Y2K Millennium Party ile müzikseverleri Babylon'da 2000'li yıllara doğru bir zaman yolculuğuna çıkaracak.
Rihanna'dan Linkin Park'a, Justin Timberlake'ten Blink 182'ye, Destiny's Child'dan Eminem'e, katılımcıları gençliklerine ve çocukluklarına ışınlayacak şarkılar arasında mekik dokuyacak. Şarkılar, Discolog ve DJ Style-ist ile pop müzikten nu-metal'e, Brit-rock'tan trap ve hip-hop'a geçecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:46 Kaynak: Bültenler
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