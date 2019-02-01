Son Dakika Haberleri: Y2K Mıllennıum Party Babylon'da

Y2K Mıllennıum Party Babylon'da

1 saat önce

Oldies But Goldies'e yıllardır ev sahipliği yapan Babylon, 2 Şubat Cumartesi gecesi Y2K Millennium Party ile müzikseverleri Babylon'da 2000'li yıllara doğru bir zaman yolculuğuna çıkaracak.

Y2K Mıllennıum Party Babylon'da, System.String[]

Rihanna'dan Linkin Park'a, Justin Timberlake'ten Blink 182'ye, Destiny's Child'dan Eminem'e, katılımcıları gençliklerine ve çocukluklarına ışınlayacak şarkılar arasında mekik dokuyacak. Şarkılar, Discolog ve DJ Style-ist ile pop müzikten nu-metal'e, Brit-rock'tan trap ve hip-hop'a geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:46 Kaynak: Bültenler

Eminem, Rihanna, Linkin Park, Justin Timberlake, Güncel
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