Y2K Mıllennıum Party Babylon'da

Rihanna'dan Linkin Park'a, Justin Timberlake'ten Blink 182'ye, Destiny's Child'dan Eminem'e, katılımcıları gençliklerine ve çocukluklarına ışınlayacak şarkılar arasında mekik dokuyacak. Şarkılar, Discolog ve DJ Style-ist ile pop müzikten nu-metal'e, Brit-rock'tan trap ve hip-hop'a geçecek.