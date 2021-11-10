YA GAZİ'NİN HAYATINDAKİ DİĞER 10 KASIMLAR - Son Dakika

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında İstanbul Valiliği önemli bir çalışmaya imza attı. Valilik tarafından Atatürk'ün hayatındaki 10 Kasımlarla ilgili bir video hazırlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlika'nın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemde 10 Kasım günlerinde yaptığı tarihe geçen durumları yer aldı. Video 10 Kasım 1911'de İskenderiye'de bulunduğu zamandan bir fotoğrafla başlıyor, neredeyse her yılın 10 Kasımlarında yaptıklarıyla devam ediyor. ve video 10 Kasım 1938'de 'sonsuzluk' işaretiyle bitiyor. 'Gazi' Yerlikaya'nın Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk'ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum. ya Gazi'nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar notuyla paylaştığı video sosyal medyada ilgi gördü.