Son Dakika Haberleri: Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi hayatını kaybetti

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaban arılarının saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; geçimini yaz aylarında kendisine ait teknesiyle turist gezdirerek kazanan 52 yaşındaki Ali Foçalıoğlu, geçtiğimiz 22 Ekim günü teknesinin bakım ve onarımını yaptığı tersanede yuvalanan yaban arılarının saldırısına uğradı. Karaya çekilmiş haldeki teknenin alt kısmında yuvalandığı öğrenilen arıları gizleyen halıyı yerden kaldırdığı anda gerçekleşen olay sonrasında yüzlerce arının saldırısına maruz kalan Foçalıoğlu, baygınlık geçirerek Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir ay boyunca hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören, evli ve 3 çocuk babası Ali Foçalıoğlu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.


Ayvalık'ın sevilen simalarından Foçalıoğlu'nun hayatını kaybetmesi, ilçede sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:47:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaban arılarının soktuğu tekne sahibi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]