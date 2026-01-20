MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırına yakın bölgelerde ekili arazilere giren yaban domuzu sürüleri çiftçilerin ekinlerine zarar verdi.
Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınıra bitişik alanlarda bulunan ekili arazilere giren domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde domuz sürüleri çiftçilerin ekinlerine zarar verdiği anlar yer aldı.
Haber- Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN
Son Dakika › Güncel › Yaban Domuzları Nusaybin'de Ekili Arazilere Zarar Verdi - Son Dakika
