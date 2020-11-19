Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi - Son Dakika

O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"Öğrencilerin olmamasını fırsat bildiği" ifade edilen domuz sürüsü, ormanlık alandan kampüs içine kadar inerek Kamil Güleç Kütüphanesinin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, dünyanın heyecanla beklediği koronavirüs aşısıyla ilgili hem tarih hem de adet verdi