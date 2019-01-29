Son Dakika Haberleri: Yaban Hayatı Fotokapanlara Yansıdı

Yaban Hayatı Fotokapanlara Yansıdı

22 dakika önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurdukları fotokapanlara yaban hayatının ayrıntıları yansıdı.

Yaban Hayatı Fotokapanlara Yansıdı, System.String[]
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na kurdukları fotokapanlara yaban hayatının ayrıntıları yansıdı.

Parktaki fotokapana yansıyan en dikkat çekici görüntü, kurt sürüsünün avıyla beslenmesi görüntülerde oldu. Kurtlardan arta kalan yiyecekten, iki kızıl akbaba, kızıl şahin ve tilki de besleniyor. Diğer taraftan ekipler, kış aylarında Akdağ'daki vahşi yaşamı desteklemek için yemleme çalışmalarını sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Sandıklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akdağ, Güncel
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