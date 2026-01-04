Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı - Son Dakika
Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

04.01.2026 18:16
Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, kış aylarında yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, zorlu geçen kış aylarında bölgedeki karaca, geyik gibi yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin doğadaki hayvanlara sahip çıkmaya devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Yaban hayvanlarına doğal ortamlarında yem bırakıyoruz. Kış şartlarında aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahiptir. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız önümüzdeki günlerde de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Çevre, Doğa

