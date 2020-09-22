Yabancı uyruklu kuzenler 11 gündür kayıp - Son Dakika

Yabancı uyruklu kuzenler 11 gündür kayıp

Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu kuzenler 18 yaşındaki Hatice Hüseyin ile 15 yaşındaki Esra Hüseyin 11 gündür kayıp. Evden alışveriş yapmak için çarşıya çıktıkları öğrenilen kuzenlerden Hatice Hüseyin'in iki hafta önce evlendiği ortaya çıktı.

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Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu kuzenler 18 yaşındaki Hatice Hüseyin ile 15 yaşındaki Esra Hüseyin 11 gündür kayıp. Evden alışveriş yapmak için çarşıya çıktıkları öğrenilen kuzenlerden Hatice Hüseyin'in iki hafta önce evlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, evleri yakın olan yabancı uyruklu kuzenler Hatice Hüseyin ve Esra Hüseyin, alışveriş yapmak için çarşıya çıkacaklarını söyleyerek evden ayrıldı. İki hafta önce evlendiği öğrenilen Hatice Hüseyin ile kuzeni Esra Hüseyin'den bir daha haber alınamadı. Yaşanan olayın ardından büyük üzüntü yaşayan kuzenlerin ailesi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 12 gündür her yerde kuzenleri arayan ekipler hiçbir ize rastlayamadı.

"Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyoruz"

Kızının 11-12 gündür kayıp olduğunu ve durumunu çok merak ettiğini söyleyen Esra Hüseyin'in babası Mustafa Hüseyin, "Kızım 11 Eylül günü amcasının kızıyla çıkıp gitti. Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyoruz. O günden beri kayıplar. Hala bir haber yok. Nereye gittikleri ile alakalı hiçbir bilgimiz yok. Polise başvurduk, yetkililere başvurduk bir netice alamadık. 11-12 gündür kızım ve yeğenim kayıp. Devlet büyüklerimizden bize yardım etmelerini istiyoruz. İkisinin de hiçbir sıkıntısı yoktu. Kimse onlara bir şey demedi. Bir sıkıntı da yaşanmadı ama kayıplar. Tek bir isteğimiz var. Kızlarımızın bulunmasını istiyoruz, tek talebimiz bu" dedi.

"Beraber evden çıktılar, bir daha gelmediler"

Kızının üç hafta önce evlendiğini söyleyen Hatice Hüseyin'in babası Abdulkadir Hüseyin, "Kızımın adı Hatice Hüseyin. Gaziantep'te oturuyoruz. Kızım ve yeğenim 11-12 gündür kayıp. Biz Vatan Mahallesi'nde oturuyoruz. Oradan beraber çıkmışlar, çarşıya diye evden çıkmışlar. Nereye gittikleri ile alakalı hiçbir bilgim yok. Ah bir bilgim olsa. Bugün kaybolalı 11-12 gün oldu. Kızım ve amcasının kızı çıkıp gitti. Nereye gittiler hiçbir bilgimiz yok. Benim kızım 15 gün önce evlenmişti. Kaçtı mı kaçırıldı mı ne oldu hiç bilmiyorum. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Ellerinden öperim hepsinin benim çocuklarımı bulsunlar" ifadelerini kullandı.

"Eşim kuzeni ile beraber gitti bir daha gelmedi"

Eşinin yaklaşık iki haftadır kayıp olduğunu söyleyen Muhammed Hüseyin ise "Eşim 11-12 gün önce kuzeni ile beraber evden çıktı. Artık kaçırıldılar mı, kaçtılar mı, hiçbir şey bilmiyoruz. Devlet yetkililerinden yardım istiyorum eşimi ve kuzenini bulun. Bize yardım edin. Eşim kaybolduğu gün bana amcamın kızını al gel dedi. Ben de aldım getirdim. Sonrasında da dışarı çıkıyoruz biz dediler. Daha sonra da gelmediler. Bir daha da ses çıkmadı. Eşime ve kuzenine sesleniyorum, ne olur geri dönün. Bizi de düşünün, bizi düşünmüyorsanız annenizi, babanızı düşünün. Geri dönün, lütfen dönün. Devlet büyüklerimiz de bize yardım etsin" diye konuştu. - GAZİANTEP

Vatan Mahallesi, Hatice Çarpar, kızım dizisi, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı uyruklu kuzenler 11 gündür kayıp - Son Dakika

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