Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

Küçükçekmece'de, kapatılmayan çukurun aşırı yağışın etkisiyle suyla dolması üzerine yol çöktü, çukura düşen araç hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 3. Can Sokak'ta İSKİ ekiplerince yapılan kazının ardından kapatılmayan çukur, aşırı yağışla birlikte suyla doldu. Bunun ardından çukurun bulunduğu yolun yaklaşık 200 metrekarelik kısmında çökme meydana geldi.

Yoldan geçen bir araç da suyla kaplı çukura düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı.

Kazada, araçta hasar oluştu.

İSKİ'nin 15 gün önce yolda kazı yaptığı öğrenildi.