Yağışların zarar verdiği yollar yapılıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri, geride kalan Ocak ayı içerisinde etkili olan sağanak ve kar yağışlarından dolayı zarar gören mahalle yollarında çalışma gerçekleştiriyor. Heyelandan ve çökmelerden dolayı zarar gören yollar Büyükşehir ekipleri tarafından titiz çalışmayla düzeltildi.



Son dönemde etkili olan yağışlardan dolayı heyelan oluşan ve dev kayaların düştüğü Çamlıyayla merkez ile Sebil mahallelerini bağlayan yolda Büyükşehir ekipleri, iş makinalarıyla çalışma yürüttü. Kırılan kayalar, yol kenarına duvar olarak örülürken, yol üzerinde bakım çalışması gerçekleştirildi. Çamlıyayla'nın bir diğer mahallesi olan Darıpınarı'nda da heyelan oluşan yol, Büyükşehir ekiplerinin hafriyat çalışmalarıyla trafiğe açıldı.



Çamlıyayla'nın yanı sıra Tarsus'a bağlı olan Boğazpınar, Taşçılı, Sayköy ve Cırbıklar-Aladağlı mahallelerini bağlayan yollarda aşırı yağış nedeniyle oluşan heyelandan zarar gören yollarda Büyükşehir ekipleri tarafından seri çalışmalar gerçekleştirildi. Yollar güvenli geçiş yapılabilir hale getirildi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri, grup yollarında da sıcak asfaltlı veya malzemeli yol bakım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Ballıca Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Çağbaşı- Çiçekli mahalleleri arası, Kefeli mahallesi, Yeniköy ve Gömmece mahalleleri arasında ve daha birçok noktada sıcak asfaltlı ve malzemeli yol bakım çalışması gerçekleştirdi.



Sucularlı ile Takbaş mahallelerinde büz boru döşeme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Dadalı Mahallesi'nde de box yerleştirme çalışması yaparken, birçok bağlı mahalle yolunda da banket temizliği gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ali Boltaç, kent merkezinde olduğu gibi bağlı mahallelerde de yolların bakım ve onarımlarını yaptıklarını kaydederek, "Son dönemlerdeki aşırı yağışlardan dolayı birçok noktada heyelan ve yol çökmeleri yaşandı. Ekiplerimiz ivedilikle bu noktalarda çalışma yaparak, yolları güvenli geçiş yapılır hale getirdi. Bunların yanı sıra bağlı mahallelerimizin yollarında aciliyet sırasına göre sıcak asfaltlı ve malzemeli bakım çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi. - MERSİN