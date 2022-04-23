Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı

23.04.2022 16:18
Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı

Giresun'da dere taşkını nedeniyle kapanan Yağlıdere-Alucra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Giresun'da dere taşkını nedeniyle kapanan Yağlıdere- Alucra yolunda ulaşım sağlanmaya başlandı.

Yağlıdere Kaymakamı Kübra Kaplan, AA muhabirine, Sınır köyünün Sarıhasan mevkisinde menfez yıkılmasına bağlı olarak yolda meydana gelen çökmenin, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucunda onarıldığını ve yolun trafiğe açıldığını söyledi.

Bölgede kalıcı çözüm için köprü inşa edileceğini belirten Kaplan, yapılacak çalışmalar dolayısıyla yolu kullanacak sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı
Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı

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Kübra Kaplan, Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yağlıdere-Alucra yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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