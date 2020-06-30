Yağlıdere Devlet Hastanesine 13 oksijen tüpü bağışladı - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yaşayan Mustafa Hamurcu, evinde bulunan 13 oksijen tüpünü Yağlıdere Devlet Hastanesine bağışladı.

Hamurcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 yıl önce büyük kızı Nurten'i, 2017 yılında eşi Telli'yi, son olarak da 21 Haziran Babalar Günü'nde küçük kızı Serpil Hamurcu'yu toprağa verdiğini söyledi.

Kızları ve eşinin hayrı için Yağlıdere Devlet Hastanesine oksijen tüpü bağışlamaya karar verdiğini aktaran Hamurcu, "Kaybettiğim üç hastamın ruhunu yaşatmak için böyle bir karar aldım. İnşallah başka hastalarımıza umut olur." dedi.