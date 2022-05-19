Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi

19.05.2022 19:35

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon devrildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Limonlu Mahallesi'nde, Esenpınar yolu üzerinde Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 33 ABC 423 plakalı hurda plastik yüklü kamyon yokuş aşağıya indiği esnada sağanak yağmurunda etkisiyle kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Kamyon, yol kenarındaki keskin virajda uçuruma yaklaşık 30 metre kala devrilerek yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, kamyonun kaldırılması için vinç çağrıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(Hüseyin Yıldız/İHA)

Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi
Yağmur kazaya neden oldu, hurda yüklü kamyon devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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