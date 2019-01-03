Son Dakika Haberleri: Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları Devam Ediyor

Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları Devam Ediyor

8 dakika önce

Karabük Belediyesi, sağanak yağmurlar sonrasında alt yapının yetersiz kalarak, su taşkınlarının olabileceği bölgelerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Yağmur Suyu Drenaj Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Karabük Belediyesi, sağanak yağmurlar sonrasında alt yapının yetersiz kalarak, su taşkınlarının olabileceği bölgelerin sorunlarına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor.

Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 5000 Evler Mahallesi'nde yağmur suyunun drenaj sistemine bağlanmasına yönelik çalışmalara başladı.

Çalışmaların tamamlanması ile yağışlardan etkilenen noktalarda muhtemel su baskını riski ortadan kalkmış olacak.

Kentin drenaj altyapısını sürekli geliştirildiğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Bazı bölgelerimizde hatlar yenilenirken, yeni drenaj hatlarını da inşa ediyoruz. Yağış beklentisinin arttığı günlerde hazırlıklı olabilmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz, sıkıntısız bir kış geçirmektir. Karabük'ün bütününü kapsayan yağmur suyu drenaj inşa çalışmaları programlı olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:54 Kaynak: İHA

su baskını, Karabük, Güncel
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