Yağmur suyu sorununa 3 ilçede neşter vuruluyor - Son Dakika

İZSU Genel Müdürlüğü, kentin altyapısı açısından büyük önem taşıyan atık su ve yağmur suyu hatlarını ayırma çalışmalarına hız veriyor. Önümüzdeki aylardan itibaren Buca, Konak ve Bornova'nın yağışlarda sıkıntı yaşayan mahalle ve sokaklarında toplam 65 km'lik yağmursuyu çalışmalarına başlanacak. Yapılacak çalışmayla şiddetli yağışların neden olduğu sorunlar ortadan kalkacak.



İZSU Genel Müdürlüğü, şiddetli yağışların oluşturduğu sorunları yağmur suyu kanallarının ayrıştırması projesiyle son verecek. İlk etapta Konak, Buca ve Bornova'nın yağışlarda sıkıntı yaşayan bölgeleri ele alınacak. İZSU, proje çalışmaları tamamlanan bu yatırımların ihale süreçlerini önümüzdeki günlerde tamamlayacak. Bu bölgelerde yağmur suyu hatları yapılarak, yağmur suyu ile kanal sularının ayrı toplanması sağlanacak, yağışlarda su birikintilerinin önüne geçilecek.



Buca'da 10 mahalle birden



Öncelikli olarak Buca'nın Akıncılar, Fırat, Kozağaç, Vali Rahmi Bey, Yenigün, Menderes, Dumlupınar, Çamlıkule, Adatepe ve Kuruçeşme mahallelerinde çalışmalara başlayacak İZSU, bu kapsamda 10 mahalleye 16 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 10 kilometrelik atık su kanalı döşeyecek. Ayrıca yağmursuyu hatlarının bağlanacağı Kozağaç Deresi'nde de yaklaşık 2 km uzunluğunda ıslah ve düzenleme yapılacak. 21 Mayıs'ta ihalesi yapılan projenin değerlendirme çalışmaları devam ediyor.



Gültepe'de 2. etap



Konak'ın Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda çalışmaları tamamlayarak döşenen menfezlerle yerin altında ana toplayıcı yağmursuyu hatlarını oluşturan İZSU, yağmur sularının atık su sisteminden ayrı hatta taşınmasını sağlayan projenin 2. etabına ise önümüzdeki günlerde başlayacak.



İZSU ana toplayıcı yağmursuyu sistemine ilave olarak ara sokaklarda yağmursuyu şebekelerinin de oluşturulması amacıyla Murat, Atamer, Millet, Huzur, Anadolu, Zeybek, Çınartepe, Saygı, Mehmet Akif, Ferahlı, Boğaziçi, Yavuz Selim, 26 Ağustos, Ulubatlı mahallesinin bazı sokaklarında yağmursuyu ve kanalizasyon hattı döşeyecek. Yaklaşık 17 km uzunluğunda hat oluşturulacak.



Ege Üniversitesi Hastanesi çevresindeki yağmursuyu sorunu çözülecek



Bornova ilçesi Kazımdirik, Adalet, Manavkuyu, Mansuroğlu ve Ergene mahallelerinde yağmurlu zamanlarda yaşanan su baskınlarının önlenmesi ve kanalizasyon sisteminden yağmur sularının ayrıştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 30 kilometre yağmursuyu, 25 kilometre atık su kanalı döşenecek. Projeyle birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi çevresinde yaşanan yağmursuyu sorunları da çözülecek. - İZMİR