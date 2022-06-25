Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti - Son Dakika
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Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

25.06.2022 13:36
Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti

DİYARBAKIR'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

DİYARBAKIR'da, hayvanlarını otlatmak için kırsala çıktıkları sırada sağanaktan korunmak için ağaç altına sığınan 6 çobanın üzerlerine yıldırım isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde, Çınar ilçesine bağlı Ortaşar Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., H.B., B.T., A.Z., D.D. ve A.B., koyunlarını otlatmak için oturdukları mahalleden kırsala çıktı. Sağanak ve gök gürültüsünün ardından 6 çoban, ağaç altına sığındı. Bu sırada çobanların üzerlerine yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, çobanları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yağmurda ağaç altına sığınan 6 çobana yıldırım isabet etti - Son Dakika
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