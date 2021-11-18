Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak - Son Dakika

ESKİ TARİFELERDEN DEVAM EDİLECEK

Alınan kararlarla ilgili açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Belediyesi'nin gelir tarifelerinde 2022 yılında zam yapılmayacağını belirtti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Nikâh kıyma, ilan reklam, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, işyeri açma izni harcı, su birimi hizmetleri, su satış tarifeleri, aile mezarlık alanları, işyeri muayene ruhsatı, rapor hizmet ücretleri, canlı müzik izin belge ücretleri, iş makinesi kira ücretleri ve ilaçlama ücretleri gibi belediyenin tüm hizmetlerinde zam yapmama kararı aldık. Kıymetli Meclis üyelerimize katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçten dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da su faturası başta olmak üzere ücret tariflerimizde artış yapılmadı. Değerli halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli" dedi.