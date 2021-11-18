Üye Girişi
Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak - Son Dakika

Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak

18.11.2021 11:14
Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak

Yahşihan Belediyesi yeni yılda gelir tarifelerine zam yapmama kararı aldı. Yahşihan Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında Başkan Osman Türkyılmaz'ın talimatları ile gelir tarifelerinin hepsinde 2022 yılında zam yapılmaması kararı onaylandı.

ESKİ TARİFELERDEN DEVAM EDİLECEK

Alınan kararlarla ilgili açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Yahşihan Belediyesi'nin gelir tarifelerinde 2022 yılında zam yapılmayacağını belirtti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Nikâh kıyma, ilan reklam, eğlence vergisi, işgal harcı, tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı, işyeri açma izni harcı, su birimi hizmetleri, su satış tarifeleri, aile mezarlık alanları, işyeri muayene ruhsatı, rapor hizmet ücretleri, canlı müzik izin belge ücretleri, iş makinesi kira ücretleri ve ilaçlama ücretleri gibi belediyenin tüm hizmetlerinde zam yapmama kararı aldık. Kıymetli Meclis üyelerimize katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz süreçten dolayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da su faturası başta olmak üzere ücret tariflerimizde artış yapılmadı. Değerli halkımızın daha rahat koşullarda yaşamını sürdürmeleri bizim için her şeyden önemli" dedi.

Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak

Osman Türkyılmaz, Müzik, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Terim, Fenerbahçe derbisinde Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürmeyi planlıyor 11:10 Terim, Fenerbahçe derbisinde Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürmeyi planlıyor Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı 11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü 11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti 11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi 10:58 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti
Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor 10:37 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? 10:27 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
11:13 Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı
11:10 Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi
11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı
11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
11:00 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti
11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
10:57 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı Avustralya'da neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı         
11:14
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın         
11:02
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
11:01
Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor         
11:00
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü         
10:37
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediyesi 2022'de gelir tarifelerine zam yapmayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement