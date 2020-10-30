Yahşihan'da 2 parkın açılışı yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesince yapılan 2 parkın açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, söz verdikleri gibi Erenler Mahallesi Gazi İsmail Erkoç Parkı ve Bayraktepe Mahallesi Şefik Güneşer Parkı'nın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açtıklarını belirti.

Hacıbey Mahallesi'nde yaptırılan Şehit Vedat Kutluca Parkı'nın da önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Doğanlık Mahallesi'nde yapılması planlanan Hazım Kutay Parkı'nı ise en kısa zamanda çalışmalara başlayacağımızın müjdesini vermek isteriz. Vatandaşlarımızın böyle güzel parklara ihtiyacı olduğunu hissedip park yapabilmek çok güzel bir şey. Aynı zamanda çocukların mutluluğunu görünce mutlu oluyoruz. Allah izin verirse her mahallemize büyük parklar yapacağız. Yahşihanlı hemşehrilerim her şeyin en iyisini hak ediyor."

Park açılışlarına, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun da katıldığı belirtildi.