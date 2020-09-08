Yahşihan'da bina ve işletmelerde yabancı isim kullanılmayacak - Son Dakika

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Türkçenin korunması ve yaşatılması amacıyla Yahşihan sınırları içerisindeki bina ve işletmelerde Türkçe harici ismin kullanılmaması kararı aldıklarını belirtti.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, bir ülkenin en önemli değerlerinden birinin dil birliği olduğunu vurguladı.

Yabancı isimlerin dilimizde çok fazla dolaşmaya başladığını aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Belediye meclisimizle beraber aldığımız karar gereğince Türkçemizdeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek, anadilimiz Türkçenin korunması ve yaşatılması amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki bina ve işletmelerde Türkçe harici isim kullanmayacağız. Esnafımızdan da dükkanlarına yabancı isim değil, Türkçe isim vermeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istiyoruz."