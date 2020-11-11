Yahyalı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği - Son Dakika

"Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği kapsamında Yahyalı ilçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

"Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Kayseri Üniversitesi Yahyalı Meslek Yüksekokulu bina çevresinde 5 bin fidan toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

Programda konuşan Kaymakam Yunus Emre Altıner, etkinliği bu yıl sağlık personeli çalışanlarına armağan edildiğini belirterek, pandemi sürecinde gösterdikleri yoğun çabadan dolayı bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Esat Öztürk de böyle bir organizasyona destek verdikleri için personeline ve organizasyonu düzenleyen orman işletme şefliğine teşekkür etti.

Programa ilçe emniyet müdür vekili Mahmut Temam, ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Yılmaz, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Yasemin Doğan, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.