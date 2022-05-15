Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

15.05.2022 22:59
Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçede öğlen saatlerinden sonra etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi. Yaşanan sel vatandaşlar tarafından kaydedilirken ekipler olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada kuvvetli yağış beklendiğinden su baskınlarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu. - KAYSERİ

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Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı Kayseri'de kuvvetli yağış uyarısı

Kayseri, Yahyalı, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yahyalı'da sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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