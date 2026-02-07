Yahyalı'daki Zebil Mağarası'nda Su Akışı Yalnızca 2 Ay - Son Dakika
Yahyalı'daki Zebil Mağarası'nda Su Akışı Yalnızca 2 Ay

07.02.2026 11:22
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Zebil Mağarası'ndan çıkan şelale, mevsimsel olarak sadece 2 ay akıyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde geçmişte darphane olarak kullanılan Zebil Mağarası'ndan çıkan su, yılın sadece 2 ayı akıyor.

Çamlıca Mahallesi'nde kar sularıyla beslenen şelale, eskiden darphane olarak kullanılan mağaranın ortasından çağlıyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin gezi rotasında yer alan şelale, bölgede etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

Yaklaşık 200 metre yüksekten akan şelale, kayaların ortasında gizlenmiş doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Çamlıca Mahallesi muhtarı Hayrettin Değirmenci, AA muhabirine, mahallenin tarihinin milattan önce 350 yılına dayandığını, birçok tarihi yapıya ve doğal güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Değirmenci, mahallelerine 5 kilometre uzaklıktaki Zebil Dağı'nda bulunan ve eskiden darphane olarak kullanılan mağaranın çıkış noktasından akan suların şelaleyi oluşturduğunu dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde altın, gümüş, demir ve çelik gibi madenlerin eritildiği dağın içinde, atölye tarzında odaların yer aldığını anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Burası mevsimsel olarak 2 ay akıyor. Geçmişte buranın darphane olarak kullanıldığını biliyoruz. Zaman zaman merak edip girdiğim yerde, su akmasından dolayı deformeler oluyor. Mağaranın bir kitabesi de var. O kitabeyi okutamadığımız için sadece fotoğrafını çekiyoruz, kontrol ediyoruz. Değerli bir yer olduğu ve köklü bir kavmin yaşadığı belli."

"Şelale kurumuş olsa bile içerideki su bitmiyor"

Değirmenci, geçmişten beri yürüyüş ve gezi turlarının yapıldığı bölgeye çok sayıda turistin geldiğini ifade ederek, ayrıca dağlardan yuvarlanan kayaların zaman zaman şelale yolunu kapattığını söyledi.

Suyun aktığı mağaranın yapısıyla ilgili bilgi veren Değirmenci, "Orada 2 ay su akıyor ama içerideki yapı şöyle. Şelale kurumuş olsa bile içerideki su bitmiyor. Orada bir terazide duruyor ve içeride su oluyor. İçeriden gelen su, atölyelerin altından geçiyor. Atölyeler suyun üstünde." diye konuştu.

"Yurt dışından gelenleri de gördüm"

Değirmenci, 2 ay daha görülebilecek şelalenin herkesi cezbedeceğini dile getirdi.

Bölgede yaşayan Ramazan Kaymak ise kanyonun yamacındaki dağın eskiden darphane olarak kullanıldığını vurguladı.

Bölgenin tarihi yapılar anlamında önemli değerlere sahip olduğunu belirten Kaymak, "Buranın su akışı ortalama 2 ay. Burayı görmeye yurt dışından gelenleri de gördüm. Suyun çıkış noktasında çevirisi yok ama kitabesi var. Bu kitabenin açılımını merak edip görenler var. Yaya ve bisikletle yürüyüşe gelip ziyaret eden insanlar da var." ifadelerini kullandı.

