Yakakent'te Kar Mücadelesi

16.01.2026 00:17
Samsun Yakakent'te kar nedeniyle belediye ekipleri yolları açık tutmak için gece çalışıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde etkili olan yoğun kar sonrası belediye ekipleri ilçede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde yolların açık kalması için gece mesai yapıyor.

Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarlara da anında müdahale ediyor.

Yetkililer, kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
