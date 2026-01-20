Yakakent'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Yakakent'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Yakakent'te Karla Mücadele Devam Ediyor
20.01.2026 16:19
Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı sonrası belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin zorlu mesaisi devam ediyor.

Yoğun kar yağışının ardından teyakkuza geçen ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle kırsal mahalle yollarında yoğunlaşan çalışmalar kapsamında iş makineleriyle ana arterler açık tutulurken, mahalle içlerinde de kar küreme faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Acil durumlar için nöbetçi ekipler hazır bekletilirken, hasta ve yaşlı vatandaşlardan gelen taleplere öncelik veriliyor.

Yakakent Belediyesi yetkilileri, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, sürücülere kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
