Son Dakika Haberleri: Yakakent'te silahlı kavga: 1 yaralı
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Yakakent'te silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Yakakent ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Yakakent'te silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Yakakent ilçesinde yaşanan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile Ö.U. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi üzerinde taşıdığı silahla Ö.U'yu yaraladı.

Ağır yaralanan Ö.U, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı, olaya karıştığı iddiasıyla E.S. adlı kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yakakent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:43 Kaynak: AA
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