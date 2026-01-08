Yakakent'te Yeni Sağlık Tesisi İnşaatı Başladı - Son Dakika
Yakakent'te Yeni Sağlık Tesisi İnşaatı Başladı

08.01.2026 13:21
Yeni sağlık tesisi, Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil İstasyonu içerecek.

Samsun'un Yakakent ilçesinde inşa edilecek, içinde Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yer alacağı yeni sağlık tesisinin yer teslimi gerçekleştirildi.

Yakakent ilçe merkezine uzaklığı nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan mevcut sağlık ocağının yerine yapılacak modern tesis için ihale süreci tamamlandı.

Toplam 1230 metrekare alan üzerine kurulacak ve 1269 metrekare kapalı alana sahip olacak kompleksin inşaatının 400 günde bitirilmesi hedefleniyor.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yaptığı açıklamada, yeni tesisin ilçenin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak bu proje ile ilçemizin sağlık altyapısını güçlendiriyoruz. Destek veren tüm kurumlara ve milletvekillerimize teşekkür ederim." dedi.

Yer teslimi törenine, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Bekir Şahin ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel

