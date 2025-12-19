Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu - Son Dakika
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

19.12.2025 20:28
İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

KASIM GARİPOĞLU'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Garipoğlu'nun mal varlığına el konulduğu öğrenildi. Soruşturmada Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ile kuzen olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 20089700 20089700:
    he ya hep sariyerdeki evlere baskin duzenleseniz haram paranin cogu orda 0 0 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Bu ailenin hepsi sıkıntılı amk evltlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.