Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu\'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

NE OLMUŞTU?

Ayrıca Garipoğlu'nun yakalanmasına yönelik Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatlı tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 8 uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 5 likit, uyuşturucu kullanmaya yarayan çok sayıda aparat, uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan 9 deste boş kağıt ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirilmişti.

CEM GARİPOĞLU'NUN KUZENİ

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'nun Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu ile kuzen olduğu biliniyor.