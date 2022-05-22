Yakalanacağını anlayan şüpheli silahıyla kendini vurdu - Son Dakika
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Yakalanacağını anlayan şüpheli silahıyla kendini vurdu

22.05.2022 12:52

Pendik'te polisten kaçan şüpheli, yakalanacağını anlayınca üzerindeki silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hakkında arama kaydı bulunan Bayram Ç., 34 AIY 208 plakalı otomobille seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Otomobili durduran şahıs, araçtan inip kaçmaya çalıştığı esnada yakalanacağını anlayınca üzerindeki tabancasını çıkarıp kendini vurdu.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE BİRÇOK EKİP SEVK EDİLDİ

Bayram Ç. kanlar içinde kaldırıma yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Bayram Ç.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı noktada inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Bayram, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacağını anlayan şüpheli silahıyla kendini vurdu - Son Dakika


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